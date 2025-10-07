Ричмонд
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 9 часов.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.

Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

