В московском Музее космонавтики прошел День астрономии для школьников

День астрономии для школьников состоялся 5 октября в Музее космонавтики в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.
Участниками стали более 500 столичных школьников, а также их родители и педагоги. На лекциях ученых они узнали, как доказать, какую форму имеет Земля, определить скорость света и изучить структуру Вселенной. На мастер-классах участники поработали с телескопами и провели наблюдения в планетарии и под открытым небом. Также посетители в игровой форме изучали звездное небо.
На мероприятии выступили тренер национальной сборной по астрономии и астрофизике Иван Утешев и победители Открытой международной астрономической олимпиады разных лет. Кроме того, на площадке представили ведущие университеты, которые готовят специалистов в области астрономии и аэрокосмических исследований. В цифровом планетарии состоялись тематические показы. Также столичные педагоги прослушали курс о современных подходах к преподаванию астрономии и побывали на экскурсии по музею и выставочным стендам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.