В московском Музее космонавтики прошел День астрономии для школьников

На мероприятии выступили тренер национальной сборной по астрономии и астрофизике Иван Утешев и победители Открытой международной астрономической олимпиады разных лет. Кроме того, на площадке представили ведущие университеты, которые готовят специалистов в области астрономии и аэрокосмических исследований. В цифровом планетарии состоялись тематические показы. Также столичные педагоги прослушали курс о современных подходах к преподаванию астрономии и побывали на экскурсии по музею и выставочным стендам.