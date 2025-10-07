Некоторые жители одного из городов Беларуси временно останутся без отопления и горячей воды

Отсутствовать горячее водоснабжение и отопление будет с 0.00 7 октября по 6.00 8 октября. Касается это следующих адресов: ул. 28 Июля 1А, 1Б, 1И, 3А, 3Б, 3 В, 3 Г; ул. Волгоградская 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 28А; ул. Суворова 96, 96/1, 96/2, 96/3, 104, 106, 108, 108А, 110, 112, 114, 116, 116/1; ул. Луцкая 37, 60, 60А, 62, 62А, 63, 64, 64А, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 76, 76А, 78, 78А, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 94А; ул. Октябрьской Революции 43, 45, 47.