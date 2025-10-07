Ричмонд
Минздрав сказал про стоимость диспансеризации на одного белоруса

Минздрав высказался про стоимость диспансеризации одного белоруса.

Минздрав сказал про стоимость диспансеризации на одного белоруса. Подробности сообщил в эфире СТВ заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.

Представитель Минздрава на вопрос о том, сколько стоит диспансеризация одного белоруса, уточнил, что прямых цифр не назовет. Он пояснил: здесь учитывается день освобождения от работы (подробнее мы писали здесь), когда выплачивается средний заработок, набор всех исследований, которые проводятся, организация диспансерных мест в поликлиниках, стационарах и обеспечение обследования.

По словам Александра Старовойтова, речь идет про колоссальные суммы, которые тратит государство на то, чтобы белорусы были здоровы.

Ранее врач озвучила полную программу диспансеризации в Беларуси в зависимости от возраста пациента.

Тем временем эпидемиолог сказал, что лихорадки чикунгунья в Беларуси нет, а новый COVID «Стратус» есть.

Кроме того, Минздрав сказал, когда в Беларуси появится бесплатная вакцина от гриппа.

Кстати, белорусские врачи рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус» осенью 2025: главные симптомы, большая заразность, стоит насторожиться диабетикам и пожилым, почему не прививают детей.