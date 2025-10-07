Минздрав сказал про стоимость диспансеризации на одного белоруса. Подробности сообщил в эфире СТВ заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.
Представитель Минздрава на вопрос о том, сколько стоит диспансеризация одного белоруса, уточнил, что прямых цифр не назовет. Он пояснил: здесь учитывается день освобождения от работы (подробнее мы писали здесь), когда выплачивается средний заработок, набор всех исследований, которые проводятся, организация диспансерных мест в поликлиниках, стационарах и обеспечение обследования.
По словам Александра Старовойтова, речь идет про колоссальные суммы, которые тратит государство на то, чтобы белорусы были здоровы.
