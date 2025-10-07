Симфонический форум России в Екатеринбурге собрал ведущие оркестры страны

Восьмой Симфонический форум России проходит с 3 по 9 октября в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В этом году участие в форуме принимают оркестры из Екатеринбурга, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Воронежа, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Помимо концертной программы, форум включает деловую часть: более 60 представителей музыкального сообщества из разных регионов примут участие в круглых столах и дискуссиях. Они обсудят ключевые вопросы развития симфонической отрасли, в том числе финансирование, репертуарную политику, образовательные инициативы и межрегиональное сотрудничество.
«Мы гордимся тем, что Екатеринбург стал центром такого значимого события. Форум — это не только возможность для оркестров продемонстрировать свое мастерство, но и мощный импульс для их творческого развития. Участие требует высочайшего уровня подготовки, и это поднимает планку для всех. Мы уверены, что у форума есть будущее и он продолжит вдохновлять как музыкантов, так и слушателей», — отметил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.