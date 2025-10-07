Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домофонами

На втором этапе, как отметил Гаврилов, преступники просят «зарезервировать» необходимое количество ключей и продиктовать код из SMS, который выдается как «номер талона». На самом деле это одноразовый код для входа на портал «Госуслуги», а значит, мошенники получат доступ к личным данным, банковским сервисам и могут оформлять кредиты на имя жертвы.