В Прикамье обновили часть дороги от аэропорта к курорту Усть-Качка

Трасса обновляется постепенно и поступательно. В прошлом году участие в нацпроекте позволило отремонтировать другие участки этой трассы. Дорогу ремонтировали от деревни Ольховка до деревни Горшки, от посёлка Красный Восход до села Усть-Качка. Всего обновили больше 6,4 километра трассы.