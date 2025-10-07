В Прикамье обновили часть дороги от аэропорта к курорту Усть-Качка

Больше 5,6 километров дороги, ведущей к курорту Усть-Качка, отремонтировали в Пермском крае.
Работы по обновлению трассы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который утверждался Президентом России Владимиром Путиным.
На этот раз обновили участок дороги, который начинается от аэропорта «Пермь» и ведёт до поворота на деревню Мокино в Пермском муниципальном округе. Протяжённость участка составляет больше 5,6 км.
Этот участок выдерживает ежедневный большой поток машин, в том числе большегрузов. Поэтому на дороге образовалась глубокая колея. Выполняя необходимые работы, подрядчик фрезеровал старое покрытие, а затем уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. Кроме того, на обновлённой дороге укрепили обочины и вновь нанесли разметку.
В министерстве транспорта Пермского края отметили, что по этой дороге каждый день проезжает более 40 тысяч автомобилей, поэтому важно следить за состоянием дорожного покрытия и своевременно ремонтировать.
«Магистраль ведёт к одному из крупнейших лечебно-профилактических курортов России с почти 90-летней историей — “Усть-Качка”. Ежегодно туда приезжает свыше 60 тысяч отдыхающих», — подчеркнули важность ремонта в минтрансе.
Трасса обновляется постепенно и поступательно. В прошлом году участие в нацпроекте позволило отремонтировать другие участки этой трассы. Дорогу ремонтировали от деревни Ольховка до деревни Горшки, от посёлка Красный Восход до села Усть-Качка. Всего обновили больше 6,4 километра трассы.
Нынешний ремонт автодороги — объект нацпроекта следующего года. Но контракт с подрядчиком заключили в мае этого, 2025 года. Это дало возможность приступить к ремонту и отремонтировать магистраль на год раньше сроков, предусмотренных контрактом.
Такой подход используются по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Заблаговременная контрактация, которая в Прикамье ведётся сразу на два года, позволяет проводить работы по ремонту дорог и мостов раньше срока.