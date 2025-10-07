В Челябинске 316 многоквартирных и частных домов остаются без отопления

«К сожалению, из-за нерасторопности некоторых управляющих компаний в ряде жилых домов остались проблемы на внутренних сетях, поэтому тепло не поступает в квартиры. Каждый адрес, о котором нам сообщают жители, незамедлительно ставится на контроль. Наши специалисты выезжают на место и взаимодействуют с обслуживающей организацией. Эффект от совместной работы очевиден: за сутки число отключенных домов сократилось с 78 до 28», — подчеркнул Кочерещенко.