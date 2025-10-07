В Пензе на набережной Города Спутника обустроили спортивную велотрассу

«Для любителей активного отдыха на набережной появилась специальная велосипедная трасса с чередующимися подъемами и спусками, так называемый айр-парк. Это нововведение уже вызвало большой интерес среди горожан. Трасса предназначена для велосипедистов, любителей роликов и скейтбордов. Она оборудована безопасными зонами и делает ее удобной и доступной для всех», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.