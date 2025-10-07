В Пензе на набережной Города Спутника обустроили спортивную велотрассу

Спортивную велосипедную трассу обустроили на набережной микрорайона Город Спутник в Пензе в ходе второго этапа благоустройства по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Подрядчики уже завершили обустройство дорожек с декоративным плиточным покрытием и установили бордюрный камень по всему периметру. В некоторых местах проведено асфальтирование, что обеспечивает прочность и долговечность покрытий. Особое внимание уделяется качеству материалов и аккуратности выполнения работ.
«Для любителей активного отдыха на набережной появилась специальная велосипедная трасса с чередующимися подъемами и спусками, так называемый айр-парк. Это нововведение уже вызвало большой интерес среди горожан. Трасса предназначена для велосипедистов, любителей роликов и скейтбордов. Она оборудована безопасными зонами и делает ее удобной и доступной для всех», — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.