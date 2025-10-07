Увезли в наручниках прямо из школы: учительницу приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над ученицей

Учительницу увезли в полицейский участок прямо из школы в наручниках. Отмечается, что ее подозревали в совершении сексуального насилия над ученицей. Об этом пишет издание Daily Mail.
Позже оказалось, что бывшая учительница средней школы из штата Огайо признала себя виновной в сексуальном насилии над девочкой-подростком. 41-летняя Стефани Эрин Келленбергер в понедельник (6 октября — прим. ред.) была приговорена к 15 годам тюремного заключения за сексуальные отношения с несовершеннолетним.
Когда судья оглашал приговор, осуждённая за сексуальное преступление сохраняла хладнокровие. По завершении судебного заседания её заковали в наручники и вывели из зала суда в Ричленде.
