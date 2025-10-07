Три БПЛА сбили над Ростовской областью

Всего за этот промежуток времени было уничтожено 184 дрона. Из них 62 сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской областью, 18 БПЛА сбили над Воронежской областью, 13 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, шесть — над Липецкой, пять — над Калужской, четыре — над Тульской областями. По три БПЛА сбили над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской, Орловской областями и Республикой Крым, еще два уничтожили над Московской областью и один — над Волгоградской областью.