Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на 7 октября над Ростовской областью отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, с 23:00 6 октября до 7:00 7 октября, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего за этот промежуток времени было уничтожено 184 дрона. Из них 62 сбили над Курской областью, 31 — над Белгородской, 30 — над Нижегородской областью, 18 БПЛА сбили над Воронежской областью, 13 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, шесть — над Липецкой, пять — над Калужской, четыре — над Тульской областями. По три БПЛА сбили над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской, Орловской областями и Республикой Крым, еще два уничтожили над Московской областью и один — над Волгоградской областью.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше