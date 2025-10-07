Shot: Найдено тело одного туриста, погибшего из-за снежной бури на Эвересте

На Эвересте обнаружили тело туриста, погибшего во время внезапной снежной бури. По данным Shot, буря накрыла примерно тысячу альпинистов, находившихся на маршрутах.
Спасателям удалось эвакуировать 350 человек, еще с 200 альпинистами установлена связь. Сейчас они находятся под контролем служб и готовятся к эвакуации.
Среди пострадавших россиян нет, большинство — граждане Китая. Один турист скончался от кислородного голодания и переохлаждения, передает Telegram-канал.
Проблемы с восхождением на восточный склон Эвереста начались в субботу, 4 октября, когда усилилась метель. Видимость снизилась до менее одного метра, а снегопад затруднял движение на ключевых участках маршрута. Снег засыпал палатки туристов, при этом ветер до сих пор усложняет спасательные операции.
Утром 4 октября стало известно, что на Камчатке группа туристов сорвалась с Вилючинского вулкана.