Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину в попытке подкупа арбитров

Совладелец столичного футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину в деле о подкупе арбитров.

Совладелец столичного футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев признал вину в деле о подкупе арбитров. Об этом пишет ТАСС.

Следователи отмечают, что Соболев активно помогает расследованию и дает признательные показания. Ранее суд освободил бизнесмена из-под стражи, но оставил его под домашним арестом.

Второй обвиняемый по делу, экс-гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов, остается в СИЗО. Суд отказался смягчить ему меру пресечения.

Мещанский суд Москвы арестовал Соболева 21 июня по обвинению в незаконном влиянии на результаты матчей. Всех фигурантов дела обвиняют по статье о вмешательстве в спортивные соревнования, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

