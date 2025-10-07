В России снизилось производство водки

«Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров», — говорится в отчете. При этом производство коньяков за девять месяцев 2025 года сократилось на 17%, а всего было выпущено 78,437 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью свыше 9%, что на 4,2% меньше, чем год назад.