АФК оштрафовала Ассоциацию футбола Узбекистана на $340 000: за что наказали спортивных чиновников?

Для понимания, приведём простой пример: если у АФК есть официальный спонсор напитков, то только его продукция может быть представлена на стадионе. Если же организатор допускает, что сторонняя компания размещает свою рекламу или раздаёт бесплатные напитки, не имея на то прав, — это прямое нарушение регламента. Аналогично и с размещением баннеров других брендов без согласования с АФК.