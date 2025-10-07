АФК оштрафовала Ассоциацию футбола Узбекистана на $340 000: за что наказали спортивных чиновников?

Историческая победа — и штраф
Напомним, что в том матче сборная Узбекистана уверенно победила Катар со счетом 3:0 и впервые в истории официально оформила выход в финальный этап чемпионата мира по футболу 2026 года. Однако сразу после финального свистка на поле была организована церемония вручения футболистам и тренерам автомобилей BYD без согласования с АФК.
Причины, по которым узбекская сторона не согласовала церемонию, остаются неясными. В результате АФК расценила действия как нарушение регламента.
Скрытый маркетинг и защита коммерческих прав
Кроме того, как уточнили в АФК, во время проведения матча были зафиксированы случаи скрытого маркетинга — размещения сторонней рекламы, которая не была согласована с официальными спонсорами турнира. Организаторы не обеспечили защиту прав официальных рекламных партнёров конфедерации, что является грубым нарушением коммерческих условий турнира.
Для понимания, приведём простой пример: если у АФК есть официальный спонсор напитков, то только его продукция может быть представлена на стадионе. Если же организатор допускает, что сторонняя компания размещает свою рекламу или раздаёт бесплатные напитки, не имея на то прав, — это прямое нарушение регламента. Аналогично и с размещением баннеров других брендов без согласования с АФК.
В результате Ассоциация футбола Узбекистана получила сразу два штрафа: 300 тысяч долларов за проведение несогласованной церемонии и другие нарушения, а также 40 тысяч долларов за отказ провести обязательную пресс-конференцию. Общая сумма — 340 тысяч долларов, которые должны быть выплачены в течение 30 дней.