В школах Сыктывкара прошли открытые уроки по культуре безопасности

Уроки культуры безопасности, посвященные Дню гражданской обороны РФ, состоялись 1 октября в 37 школах города Сыктывкара Республики Коми в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Школьники научились распознавать способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, включая телевизионные и радиосообщения, СМС-уведомления. В ходе открытых уроков ученики ознакомились с правилами поведения в условиях объявления сигнала тревоги «Внимание всем!». Также был рассмотрен порядок действий при возникновении угрозы беспилотной, авиационной или ракетной атак, химической или радиационной опасности, а также природных катаклизмов.
Педагоги совместно с сотрудниками МЧС подробно разъяснили порядок действий в каждой конкретной ситуации, подчеркивая важность соблюдения четкого алгоритма действий. Также ребята отработали навыки укрытия в специально оборудованных местах. Они изучили памятки с инструкциями по поведению при нападениях беспилотников и действиях при сигналах гражданской обороны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.