В Иркутске раритетный автомобиль ЗИМ 1956 года продают за 3,5 миллиона рублей

В сети появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ 12 ЗИМ 1956 года выпуска. Раритетный экземпляр в черном цвете с пробегом 30 000 км предлагают за 3,5 миллиона рублей. По данным продавца, автомобиль находится в отличном для своего возраста состоянии. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра мощностью 142 л.с. и автоматической коробкой передач.
В описании указано, что первоначально машину планировали использовать в коммерческих целях, поэтому был установлен другой двигатель, однако родной мотор сохранился. Для повышения комфорта кузов полностью проклеен шумо- и гидроизоляцией. Салон автомобиля был отреставрирован в стиле Rolls-Royce Фантом: кресла отремонтированы с заменой наполнителя, а на полу постелен красный ковролин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что записную книжку врача начала 20 века продают в Иркутске за 200 тысяч рублей.