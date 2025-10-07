ИКИ РАН: На Земле ожидаются геомагнитные возмущения, возможны слабые бури

В ближайшие сутки на Земле ожидаются геомагнитные возмущения, также ожидаются слабые геомагнитные бури. Таким прогнозом космической погоды на 7 октября поделились в Telegram-канале ученые ИКИ РАН.
Отмечается, что в целом относительно геомагнитной обстановки отмечаются возмущения и возможность бурь низкого уровня. Между тем, вспышечная активность останется на низком уровне.
Ранее сайт KP.RU поделился прогнозом магнитных бурь на неделю с 6 по 12 октября 2025 года.
Кроме того, россиянам рассказали, как влияют геомагнитные бури на здоровье человека. Медицина говорит, что все это психосоматика, физики не исключают, что какое-то воздействие не исключено, а «правду» узнаем позже, когда-нибудь.
Однако замечено, что люди, которые не знали о буре, сообщали, что чувствуют себя неважно, а, когда им говорили, что идет буря, констатировали, «вот и причина».