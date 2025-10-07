Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи

Он отметил, что на нормативном определении молодежи завязано много процессов, в числе которых вопрос предоставления поддержки в сфере занятости, жилья, предпринимательства. Изменение параметров этой группы повлияет на структуру расходов не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации, сообщил Котяков.