Министр труда и соцзащиты прокомментировал установленный возраст молодежи

Котяков заявил, что установленный возраст молодежи соответствует своим задачам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Установленный возраст молодежи соответствует своим задачам, и необходимо взвесить все параметры прежде, чем предлагать повысить возраст молодежи, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что то, что сегодня есть, соответствует своим задачам», — сказал Котяков.

Он отметил, что на нормативном определении молодежи завязано много процессов, в числе которых вопрос предоставления поддержки в сфере занятости, жилья, предпринимательства. Изменение параметров этой группы повлияет на структуру расходов не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации, сообщил Котяков.

«Любые подвижки в этом параметре несут за собой серьезные последствия, в том числе — бюджетные. Прежде чем рассуждать на эту тему или принимать какие-то управленческие решения, точно нужно все параметры взвешивать», — добавил министр.

Ранее председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов заявил в интервью РИА Новости, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40−45 лет.

