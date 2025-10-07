Ричмонд
Euractiv: европейцы стали меньше поддерживать повышение расходов на оборону

За 1,5 года количество «поддерживающих» упало на 7 процентов.

Источник: Аргументы и факты

В Европе упал уровень поддержки увеличения расходов на оборону со стороны населения, сообщает европейский новостной сайт Euractiv.

В публикации рассказывается, что большинство европейцев, около 67%, высказывается положительно о повышенном вложении средств в оборонный сектор, однако по сравнению с данными апреля прошлого года показатель упал на 7%.

Проценты по итогам проведенного в сентябре опроса общественного мнения представила исследовательская компания Polling Europe, в нем приняли участие более 5400 человек. В частности, 52% респондентов выразили неуверенность в том, что Европа достаточно подготовлена в военном отношении к какому-либо длительному конфликту с третьей страной.

Ранее Euractiv информировал, что в НАТО признали факт истощения запасов вооружения Евросоюза из-за Украины.

