Euractiv: европейцы стали меньше поддерживать повышение расходов на оборону

В Европе упал уровень поддержки увеличения расходов на оборону со стороны населения, сообщает европейский новостной сайт Euractiv.
В публикации рассказывается, что большинство европейцев, около 67%, высказывается положительно о повышенном вложении средств в оборонный сектор, однако по сравнению с данными апреля прошлого года показатель упал на 7%.
Проценты по итогам проведенного в сентябре опроса общественного мнения представила исследовательская компания Polling Europe, в нем приняли участие более 5400 человек. В частности, 52% респондентов выразили неуверенность в том, что Европа достаточно подготовлена в военном отношении к какому-либо длительному конфликту с третьей страной.
