Euractiv: европейцы стали меньше поддерживать повышение расходов на оборону

Проценты по итогам проведенного в сентябре опроса общественного мнения представила исследовательская компания Polling Europe, в нем приняли участие более 5400 человек. В частности, 52% респондентов выразили неуверенность в том, что Европа достаточно подготовлена в военном отношении к какому-либо длительному конфликту с третьей страной.