Власти Уфы анонсировали ограничения на участках улиц Бакинской, Комсомольской и Электрификации

В Уфе на нескольких участках улиц в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях ввели новые ограничения движения транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
До 30 октября полностью перекрыта проезжая часть на улице Бакинской в районе дома № 6/1 по Амантая.
До 24 октября закрыта половина дороги по четной стороне улицы Комсомольской в районе дома № 18.
С 25 октября по 10 ноября будет перекрыта половина проезжей части по нечетной стороне улицы Комсомольской возле дома № 21/2, а также расположенный рядом участок улицы Электрификации.
Городские власти просят водителей заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.
