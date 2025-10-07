Diddy просил Трампа о помиловании после приговора к тюремному сроку

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, обращался к нему с просьбой о президентском помиловании. По словам Трампа, к нему поступало много подобных обращений, и среди них действительно было прошение от музыканта.
Ранее адвокат Комбса Николь Уэстморленд сообщала, что команда артиста контактировала с администрацией Трампа по вопросу возможного помилования. Эта инициатива последовала за судебным приговором в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
Суд признал Diddy виновным по двум эпизодам, связанным с перевозкой женщин для занятия проституцией. Ему назначили наказание в виде 50 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч долларов. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, защита же добивалась четырнадцати месяцев. Присяжные оправдали музыканта по более тяжким обвинениям в торговле людьми, несмотря на вынесенные обвинительные решения по другим эпизодам.
В обращении Комбс признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков». Артист попросил помилования во имя его детей и пообещал больше не подвести судью. В свою очередь мать рэпера Дженис отправила судье письмо, в котором попросила проявить снисхождение при вынесении приговора ее сыну.
Что еще известно о разбирательстве — в материале «Вечерней Москвы».