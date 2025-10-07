Овчинский: на юге Москвы начали строить жилой комплекс по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о том, как реновация изменяет московские районы. Программа была утверждена в 2017 году и стала крупнейшим проектом обновления жилой застройки в истории столицы. За восемь лет реализации программы в городе построили около 6,4 млн кв. м нового жилья. Более 226 тыс. москвичей из более чем 1,3 тыс. домов переселяются или уже переселились в новые квартиры. По словам мэра, каждый дом — это новый уровень комфорта, новые возможности и новые страницы в жизни множества семей. Темпы реализации программы не снижаются, и в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 млн кв. м.