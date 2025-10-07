Овчинский: на юге Москвы начали строить жилой комплекс по реновации

В районе Нагорный (ЮАО) стартовало строительство жилого комплекса в рамках программы реновации, площадь которого составит более 59 тыс. кв. м.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что новое здание возводят на ул. Артековская, зем. уч. 7/6, на месте расселенных корпусов 5 и 6 дома 7, а также дома на Варшавском шоссе.
«На юге Москвы в районе Нагорный началось возведение шестисекционного жилого комплекса. Сейчас на объекте устанавливают шпунтовое ограждение. Новостройка рассчитана на 584 квартиры жилой площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, рядом со зданием находится станция метро «Варшавская», а также школы и детский сад. В районе есть медицинские учреждения, спортивные секции и торговые центры.
На придомовой территории планируется провести комплексное озеленение и благоустройство, включая установку освещения. Во дворе будут оборудованы детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха, выполненные на безопасном резиновом покрытии.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о том, как реновация изменяет московские районы. Программа была утверждена в 2017 году и стала крупнейшим проектом обновления жилой застройки в истории столицы. За восемь лет реализации программы в городе построили около 6,4 млн кв. м нового жилья. Более 226 тыс. москвичей из более чем 1,3 тыс. домов переселяются или уже переселились в новые квартиры. По словам мэра, каждый дом — это новый уровень комфорта, новые возможности и новые страницы в жизни множества семей. Темпы реализации программы не снижаются, и в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 млн кв. м.
Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение почти 5,2 тыс. домов. Ранее Собянин поручил удвоить темпы ее реализации.