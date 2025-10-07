В Свердловской области прошли испытания пожарных дронов

Испытания дронов для тушения пожаров в высотных зданиях состоялись в Свердловской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
В рамках первого этапа на аэродроме «Логиново» компания «Лаборатория будущего» совместно с другими предприятиями и ГУ МЧС России по Свердловской области отработали высотные полеты пожарных дронов. Беспилотники поднимались на высоту 60 и 100 метров, где тушили условное возгорание с помощью пенного раствора. Специалисты продемонстрировали устойчивость беспилотных авиасистем, уверенное пилотирование на большой высоте и точное распыление огнетушащего вещества.
Второй этап прошел на строящейся высотке на улице Малышева в Екатеринбурге. Задачей дронов стала ликвидация условного пожара на высоте 50 метров. Беспилотник выполнил взлет, зависание на заданной высоте и точную подачу огнетушащего вещества, подтвердив готовность к работе в условиях, максимально приближенных к реальным. Ранее спасатели отработали использование дронов для помощи людям во время пожара в многоэтажных домах. Там была опробована технология доставки средств индивидуальной защиты на 23-й этаж.
«В настоящее время мы находимся на стадии проработки технологии высотного пожаротушения и спасения людей с представителями регионального и центрального аппаратов МЧС. Активно обсуждается вопрос дальнейшего внедрения дронов-спасателей в практику российских пожарных подразделений», — отметил заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.