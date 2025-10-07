В Свердловской области прошли испытания пожарных дронов

Второй этап прошел на строящейся высотке на улице Малышева в Екатеринбурге. Задачей дронов стала ликвидация условного пожара на высоте 50 метров. Беспилотник выполнил взлет, зависание на заданной высоте и точную подачу огнетушащего вещества, подтвердив готовность к работе в условиях, максимально приближенных к реальным. Ранее спасатели отработали использование дронов для помощи людям во время пожара в многоэтажных домах. Там была опробована технология доставки средств индивидуальной защиты на 23-й этаж.