Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения успехов в служении стране и людям

Патриарх Кирилл во вторник, 7 октября, пожелал президенту России Владимиру Путину в день рождения помощи Божией и успехов в служении стране и людям.

— Ваше превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Примите сердечные поздравления с днем рождения. Желаю Вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан, — написал патриарх Кирилл.

Он также выразил президенту особую признательность «за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за поддержку ее различных общественно значимых инициатив», следует из его поздравления, опубликованного на сайте РПЦ.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с днем рождения. В обращении он отметил принципиальность, целеустремленность и верность долгу российского президента, подчеркнув его политическую мудрость, преданность Родине и решимость в защите национальных интересов.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму Владимиру Путину. По его словам, Россия занимает одну из главных ролей в построении нового многополярного мира. Ким Чен Ын надеется на укрепление дружественных отношений между двумя государствами.

