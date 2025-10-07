Екатеринбуржцы сэкономили 39 млн на проезде за месяц

Жители Екатеринбурга за сентябрь сэкономили почти 39 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте. Для этого они оплачивали поездки через Систему быстрых платежей (СБП). За месяц было совершено более 4,3 миллионов транзакций. Об этом сообщили в мэрии.