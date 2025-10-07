Екатеринбуржцы сэкономили 39 млн на проезде за месяц

Жители Екатеринбурга за сентябрь сэкономили почти 39 миллионов рублей на проезде в общественном транспорте. Для этого они оплачивали поездки через Систему быстрых платежей (СБП). За месяц было совершено более 4,3 миллионов транзакций. Об этом сообщили в мэрии.
Чтобы получить скидку, достаточно при оплате проезда считать QR-код камерой смартфона или приложить телефон с активированной NFC-функцией к специальной метке в салоне. Эти таблички с логотипом СБП есть во всех автобусах, трамваях и троллейбусах города. Независимо от выбранного способа, стоимость проезда автоматически списывается со скидкой.
Акция действует до конца 2025 года.
— Кроме того, в автобусах №№ 48, 80 и 83, трамвае № 1 и в троллейбусе № 33 в тестовом режиме запущен бесконтактный способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью геолокации, — уточнили в мэрии.