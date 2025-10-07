Белорусский онколог: после прививки ВПЧ нет ни одного случая рака шейки матки

Заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова Сергей Мавричев в эфире телеканала СТВ заявил, что после прививки вируса папилломы человека нет ни одного случая рака шейки матки.
По словам врача, с 2006 года начались вакцинации в странах Северной Европы, а также Северной Америки.
— Они за этот период времени накопили уже достаточный опыт вакцинации. И последняя публикация показывает о том, что у вакцинированных против вируса папилломы человека девочек во взрослом состоянии нет ни одного случая рака шейки матки, — акцентировал внимание онколог.
Сергей Мавричев отметил: подобное говорит о том, что вакцина работает и сохраняется напряженный иммунитет.
Напомним, что Минздрав Беларуси в 2025 году внес вакцинацию против вируса папилломы человека в Национальный календарь прививок.
Ранее Минздрав сказал, что партия вакцины против ВПЧ поступила в Беларусь.
Кстати, белорусский онколог заявил, что пик заболеваемости раком шейки матки сместился на 45 — 49 лет: «Помолодел» в два раза".