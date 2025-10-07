Ричмонд
Роспотребнадзор выпустил заявление о массовой вспышке вируса Коксаки

Роспотребнадзор официально опроверг распространённые в медиа и соцсетях утверждения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории России. Ведомство называет эти сведения недостоверными и просит граждан опираться на официальные данные.

Источник: Life.ru

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории РФ не соответствуют действительности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России находится под полным контролем.

Ранее СМИ сообщали, что туристы привезли из тёплых стран в Россию вирус Коксаки, из-за чего у нас случилась вспышка заболеваемости. Сообщалось, что случаи заражения были выявлены во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае.

