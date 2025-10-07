Роспотребнадзор выпустил заявление о массовой вспышке вируса Коксаки

Ранее СМИ сообщали, что туристы привезли из тёплых стран в Россию вирус Коксаки, из-за чего у нас случилась вспышка заболеваемости. Сообщалось, что случаи заражения были выявлены во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае.