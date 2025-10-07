Ричмонд
Во Владивостоке детская поликлиника получила новый современный УЗИ-аппарат

Высокоточное оборудование экспертного класса позволит ставить диагнозы на ранних стадиях.

Источник: Соцсети

В детскую поликлинику № 3 Владивостока поступил новый ультразвуковой сканер экспертного класса. Современное оборудование приобретено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппарат южно-корейской фирмы SAMSUNG теперь доступен для маленьких жителей города, прикрепленных к поликлинике по полису ОМС.

Новый сканер оснащен набором специальных датчиков для обследования практически всех органов: брюшной полости, сердца, сосудов, щитовидной железы. Благодаря высокой детализации изображения врачи могут заметить даже малейшие изменения и выявить заболевания на самой ранней стадии.

Как пояснила врач функциональной диагностики Татьяна Рубан, аппарат универсален. «В нем есть фазированные датчики для кардиологии и линейные — для исследований сосудов. Такой набор позволяет адаптироваться под любые клинические задачи — от осмотра поверхностных структур до глубоко расположенных органов», — отметила специалист.

Обновление медицинской техники в учреждениях первичного звена — одна из ключевых задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.