Во Владивостоке детская поликлиника получила новый современный УЗИ-аппарат

Как пояснила врач функциональной диагностики Татьяна Рубан, аппарат универсален. «В нем есть фазированные датчики для кардиологии и линейные — для исследований сосудов. Такой набор позволяет адаптироваться под любые клинические задачи — от осмотра поверхностных структур до глубоко расположенных органов», — отметила специалист.