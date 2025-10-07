Россиянам анонсировали повышение пенсий в ноябре: кого затронет прибавка

С ноября 2025 года в России произойдет увеличение пенсионных выплат для трех категорий граждан. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, перерасчет затронет получателей страховых пенсий по старости, достигших 80-летнего возраста, летные экипажи гражданской авиации и работников угольной промышленности.
Экономист пояснил, что у граждан, которым исполнилось 80 лет в октябре 2025 года, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в 2,15 раза. Размер повышения составит 8907 рублей 70 копеек плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей. Таким образом, фиксированная выплата вырастет с 8907,70 рубля до 19129 рублей 40 копеек. Балынин привел конкретный пример: если в октябре пенсионер получал 34939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия увеличится до 45160 рублей.
Также с ноября вырастут доплаты к пенсиям летных экипажей гражданской авиации. Как уточнил эксперт, доплаты назначаются тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Балынин отметил, что размер повышения будет индивидуальным, а перерасчет проведут одновременно с выплатой пенсии.
Третью категорию составляют работники угольной промышленности. Экономист констатировал, что доплаты положены тем, кто не менее 25 лет трудился в шахтах на добыче угля и сланца или занимался строительством шахт. Для отдельных категорий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный стаж для назначения доплаты сокращен до 20 лет.
Прежде экономист Анатолий Никитин предложил поднять минимальную страховую пенсию до 35 тысяч рублей. По его словам, это улучшит жизнь пенсионеров, позволит им отказаться от работы и простимулирует экономику за счет роста спроса.