Россиянам анонсировали повышение пенсий в ноябре: кого затронет прибавка

Также с ноября вырастут доплаты к пенсиям летных экипажей гражданской авиации. Как уточнил эксперт, доплаты назначаются тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При увольнении по состоянию здоровья требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Балынин отметил, что размер повышения будет индивидуальным, а перерасчет проведут одновременно с выплатой пенсии.