В Новом Уренгое открылся первый на Ямале центр фиджитал-образования

«Для нашего образовательного учреждения открытие центра фиджитал-образования — это новый этап развития. Мы получили уникальную возможность использования цифровых технологий в образовании по-новому, что позволяет вывести обучение и внеурочную деятельность на качественный уровень. Уверен, что такой современный формат будет не только мотивировать ребят к занятиям спортом и изучению новых технологий, но и поможет им в выборе будущей профессии в сфере IT и инженерии», — отметил Виктор Кустов, директор школы № 17, на базе которой открылся центр.