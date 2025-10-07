В Новом Уренгое открылся первый на Ямале центр фиджитал-образования

Первый в Ямало-Ненецком автономном округе центр фиджитал-образования начал работать в городе Новом Уренгое в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети» и госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Заниматься в новом центре смогут ребята со всех школ города. Его инфраструктура полностью отражает концепцию фиджитал-спорта и состоит из двух взаимосвязанных блоков: цифрового и физического. В цифровом проходит первая часть тренировок, она включает футбол, волейбол, баскетбол, тактическую стрельбу и ритм-симулятор. Физический блок расположен в спортивном зале, там ребята смогут применить виртуальные навыки в реальных условиях, например в тренировочных играх по лазертагу.
«Для нашего образовательного учреждения открытие центра фиджитал-образования — это новый этап развития. Мы получили уникальную возможность использования цифровых технологий в образовании по-новому, что позволяет вывести обучение и внеурочную деятельность на качественный уровень. Уверен, что такой современный формат будет не только мотивировать ребят к занятиям спортом и изучению новых технологий, но и поможет им в выборе будущей профессии в сфере IT и инженерии», — отметил Виктор Кустов, директор школы № 17, на базе которой открылся центр.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.