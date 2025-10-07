В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов

КРАСНОДАР, 7 окт — РИА Новости. Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены утром в аэропортах Сочи и Геленджика, об этом сообщал в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Двадцать один рейс задержан, десять на запасных (аэродромах — ред.)», — сообщили агентству в авиагавани.