В аэропорту Сочи задержали более двадцати рейсов

В аэропорту Сочи задержали 21 рейс из-за ограничений.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 7 окт — РИА Новости. Двадцать один рейс на вылет задержан в аэропорту Сочи на фоне введенных ограничений полетов, десять рейсов ушли на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены утром в аэропортах Сочи и Геленджика, об этом сообщал в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Двадцать один рейс задержан, десять на запасных (аэродромах — ред.)», — сообщили агентству в авиагавани.