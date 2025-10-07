В Иркутской области устранили отключения электроэнергии после снегопада

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об устранении всех аварийных отключений электричества, вызванных сильным снегопадом и ветром, бушевавших в регионе 6 октября 2025. Работы велись в круглосуточном режиме: бригады расчищали завалы из упавших деревьев и веток, а также ремонтировали поврежденные провода. Наибольший ущерб пришелся на линии электропередач мощностью 6−10 кВ, которые пострадали от падающих деревьев.