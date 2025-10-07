В Иркутской области устранили отключения электроэнергии после снегопада

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об устранении всех аварийных отключений электричества, вызванных сильным снегопадом и ветром, бушевавших в регионе 6 октября 2025. Работы велись в круглосуточном режиме: бригады расчищали завалы из упавших деревьев и веток, а также ремонтировали поврежденные провода. Наибольший ущерб пришелся на линии электропередач мощностью 6−10 кВ, которые пострадали от падающих деревьев.
— Однако еще сохраняются некоторые технологические сбои. Так, в поселке Западный Усолья-Сибирского без света остались 229 частных домов и Кадетский корпус, аварийная бригада планирует устранить проблему в ближайшее время, — отметил губернатор.
В Братске отключение затронуло 25 многоквартирных домов, где живут около 100 человек. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Иркутском районе, в поселке Маркова и 11 садоводствах, где без электричества остались 2052 дома, 911 из которых обогреваются печами.
