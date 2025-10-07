Стали известны самые богатые и самые бедные рынки Омска

Напомним, в структуру АО входят несколько рынков: Советский, Левобережный, Центральный и Ленинский. Как сообщает портал «Ом1», в чьем распоряжении оказался документ, убыточным по итогам отчетного периода стал Советский рынок. Он заработал всего 8,9 млн рублей, при этом расходы предприятия составили более 9 млн.