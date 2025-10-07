Ричмонд
Стали известны самые богатые и самые бедные рынки Омска

За первую половину 2025 года муниципальные рынки заработали больше 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна прибыль омских муниципальных рынков за первую половину текущего года. Об этом говорится в плане развития АО «Муниципальные рынки».

Напомним, в структуру АО входят несколько рынков: Советский, Левобережный, Центральный и Ленинский. Как сообщает портал «Ом1», в чьем распоряжении оказался документ, убыточным по итогам отчетного периода стал Советский рынок. Он заработал всего 8,9 млн рублей, при этом расходы предприятия составили более 9 млн.

Эффективнее других работал Ленинский рынок. Там получили 11,1 миллиона рублей прибыли и 29,6 общих доходов. На втором месте по доходности оказался Левобережный рынок — 10,4 млн. Центральный рынок получил прибыль в два миллиона рублей.