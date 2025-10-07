Ричмонд
Мэр Новосибирска призвал привлечь прокуратуру к работе с управляющими компаниями

Его недовольство работой УК было связано с проблемами с отоплением.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратил внимание на проблему с несвоевременным запуском отопления в Ленинском районе. Он призвал привлечь прокуратуру к работе с управляющими компаниями.

— Ленинский район по жалобам на управляющие компании фонит очень серьезно. Принимайте меры, подключайте прокуратуру. Мне доложили, что при запуске системы подрядчик нарушил технологи и разрыл котлован. После запуска системы давайте проанализируем ситуацию и накажем виновным, — сказал он на оперативном совещании.

Максим Кудрявцев добавил, что ждет подробного служебного расследования по разрытию теплосети.