Мэр Новосибирска призвал привлечь прокуратуру к работе с управляющими компаниями

— Ленинский район по жалобам на управляющие компании фонит очень серьезно. Принимайте меры, подключайте прокуратуру. Мне доложили, что при запуске системы подрядчик нарушил технологи и разрыл котлован. После запуска системы давайте проанализируем ситуацию и накажем виновным, — сказал он на оперативном совещании.