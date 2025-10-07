В Тюмени стартовал хакатон по разработке инновационных научных проектов

Хакатон по естественнонаучному направлению «НаукаХак» стартовал 1 октября в детском технопарке «Кванториум» в Тюмени, который работает по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».
Участникам предстоит провести исследовательскую работу или разработать минимальный жизнеспособный продукт, прототип или концепцию по одному из предметных треков. Например, они могут создать проект размещения ветровой электростанции или развития городской инфраструктуры на определенной территории, а также придумать инновационные и безопасные методы применения наночастиц серебра в сельском хозяйстве и провести исследования по использованию биоудобрений.
Первый этап хакатона завершился 7 октября, в ходе него участники написали эссе, в котором раскрыли актуальность выбранного направления, личные качества, помогающие в научной деятельности, и свои достижения. Второй этап пройдет с 8 по 10 октября, он включает работу над проектом. На третьем заключительном этапе 11 октября состоится онлайн-защита проектных и исследовательских работ по направлениям. По результатам всех испытаний экспертный совет определит победителей и призеров по каждому треку.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.