В Тюмени стартовал хакатон по разработке инновационных научных проектов

Первый этап хакатона завершился 7 октября, в ходе него участники написали эссе, в котором раскрыли актуальность выбранного направления, личные качества, помогающие в научной деятельности, и свои достижения. Второй этап пройдет с 8 по 10 октября, он включает работу над проектом. На третьем заключительном этапе 11 октября состоится онлайн-защита проектных и исследовательских работ по направлениям. По результатам всех испытаний экспертный совет определит победителей и призеров по каждому треку.