Легальные частные детективы могут появиться в Казахстане

Общественное обсуждение прошло 2 октября под председательством заместителя министра внутренних дел Санжара Адилова с участием депутатов мажилиса, представителей Генпрокуратуры, министерства юстиции, АФМ, НПП «Атамекен» и общественных объединений.
Законопроект, инициированный депутатами мажилиса, предлагает создать правовую основу для деятельности частных детективов. По задумке авторов, это позволит гражданам привлекать квалифицированных специалистов для защиты своих прав и интересов, в том числе в судах и при расследовании дел.
Документ предусматривает обязательное лицензирование, чтобы ограничить работу непрофессионалов и обеспечить ответственность за нарушения. Частные детективы также будут обязаны страховать свою деятельность — это позволит компенсировать ущерб, если они допустят неправомерные действия.
Кроме того, предусмотрен жесткий государственный контроль: граждане смогут обжаловать действия детективов в госорганах. Таким образом, законопроект направлен на формирование цивилизованных правил для профессии и повышение доверия к законным способам защиты прав.
По итогам обсуждения участники отметили, что инициатива получила широкую поддержку среди представителей экспертного сообщества и гражданского сектора.
Есть ли детективы в Казахстане?
В интернете найти детективов оказалось довольно просто. Ссылки на их агентства Google выдает по первому же запросу. Судя по домену «.kz», они работают и в Казахстане.
На сайтах таких контор, нередко названных в честь известных героев детективных романов, не указаны БИНы и названия компаний — вероятно у них и вовсе нет юрлица.
Среди услуг: «проверка супруга (-и) на неверность», «слежка за детьми», «розыск людей», «наблюдение», а также «детективная помощь в бизнесе» и «промышленный шпионаж».
Кроме того, детективы готовы помочь клиенту с установкой скрытого аудио и видео наблюдения, предлагают следить за «целью» даже за границей и выполнить «особое задание», если в списке услуг клиент не нашел того, что ему нужно.
Наше детективное агентство состоит из бывших сотрудников уголовного розыска МВД РК и других силовых структур и оказывает легальные услуги в сфере частного сыска с 2005 года.
На сайте их конкурентов отмечается, что расследованиями займутся профессионалы своего дела, «за спинами которых многолетний опыт в различных спецподразделениях и силовых структурах страны».
Ни на одном из источников не удалось найти цены на услуги. Скорее всего они разглашаются лично, во время или после первого звонка в агентство.