Гостеприимство на экспорт. Власти Калининградской области хотят закупить сувениры на 5 млн рублей

Министерство по культуре и туризму Калининградской области ищет подрядчика, который изготовит сувениры для региона. Сумма контракта — более 5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Что нужно сделать:
500 толстовок, 500 стеклянных сувениров с янтарём, 500 упаковок марципана, 300 сумок-шопперов, 200 портативных зарядных устройств, 200 дорожных органайзеров, 200 термобутылок, 200 шарфов, 200 наборов для чемодана, 200 пледов-подушек, 100 кусков мыла, 100 ароматических свечей, 100 настольных игр, 25 настольных бюваров, 3 000 пакетов разных форматов.
Максимальная цена контракта — 5 183 751 рубль. Приём заявок на участие в торгах открыт с 3 по 14 октября. Итоги аукциона планируют подвести 16 октября.
Подрядчик должен изготовить всё перечисленное до конца 2025 года, то есть на работы отводится 55 дней.