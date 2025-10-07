Челябинское УФАС завело дела на чиновников, отдавших многоквартирные дома «УКИКО»

По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го Старокожев направил собственникам 558 многоквартирных домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле управляющая компания не выполняла свои обязательства. Собственники перевели на счета «УКИКО» более 1 млн рублей, которые директор похитил, считает следствие. В настоящий момент Виктор Старокожев находится под домашним арестом.