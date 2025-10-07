Ричмонд
Челябинское УФАС завело дела на чиновников, отдавших многоквартирные дома «УКИКО»

Челябинское УФАС России возбудило дела в отношении организаторов конкурсов, по результатам которых управление многоквартирными домами передано компании «УКИКО», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявления о возможном нарушении антимонопольного законодательства поступили от прокуратуры и Госжилинспекции Челябинской области.

«По предварительным данным, управляющая компания “УКИКО” была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления МКД», — говорят в ведомстве.

Уже установлено, что конкурсы проходили в конце 2024 года, а также в 2025-м в Челябинске, Миассе, Коркино, Златоусте и Карталах.

Челябинское УФАС уточнило, что усматривает в действиях организаторов конкурсов по отбору управляющей организации нарушения требований пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 8 августа этого года компанией «УКИКО» руководит ООО «Гарантирующая управляющая организация Урала». До этого директором был Виктор Старокожев. В отношении него в начале августа возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го Старокожев направил собственникам 558 многоквартирных домов платежные документы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле управляющая компания не выполняла свои обязательства. Собственники перевели на счета «УКИКО» более 1 млн рублей, которые директор похитил, считает следствие. В настоящий момент Виктор Старокожев находится под домашним арестом.