Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) выстроились во фразу «Поздравляем от Донбасса до Камчатки» в Москве в честь дня рождения президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник отмечает свой день рождения.
«Мы сегодня проводим мероприятие ко дню рождения президента. Здесь собралось более 4 тысяч человек, которые выстроились во фразу “Поздравляем от Донбасса до Камчатки”. “Молодая Гвардия Единой России” и “Волонтерская рота” провели сегодня серию акций по всей стране, от Камчатки до Донбасса мы поздравляем президента», — рассказал РИА Новости председатель МГЕР Антон Демидов.
Перед огромной надписью выстроились активисты с 89 флагами регионов России, которые символизируют всю страну, объединившуюся в едином поздравлении.
«Владимир Путин — наш президент, наш лидер — человек, который не просто принимает решения, а формирует будущее страны. Благодаря его стратегическим поручениям в России сложилась настоящая система поддержки и развития молодёжи — начиная с местных инициатив до федеральных платформ. Россия — это страна, в которой молодежь хочет жить, работать и творить», — отметил зампред МГЕР Александр Лебедев.