В Уфе пройдет форум по развитию кадрового потенциала в строительстве и ЖКХ

Ежегодный форум «Развитие кадрового потенциала в сфере строительства и ЖКХ» состоится 23 октября в Уфе в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Башкортостан.
На пленарном заседании участники обсудят проблемы кадровой потребности строительной отрасли Башкирии, пути их решения и механизмы повышения престижа рабочих специальностей. В рамках форума пройдут круглые столы, в том числе по теме развития независимой оценки квалификации в отрасли строительства и ЖКХ. На дискуссионной панели обсудят роль учреждений среднего и высшего образования как кадрового ресурса строительной отрасли и поделятся успешными практиками подготовки специалистов.
Кроме того, республиканские колледжи строительного профиля представят свои экспозиции. Желающие смогут ознакомиться с деятельностью учебных заведений и пообщаться с их представителями. Также профессиональные бизнес-игротехники проведут для застройщиков и HR-специалистов несколько практикумов по организации эффективных собеседований и инструментам управленческого менеджмента. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.