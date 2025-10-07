В Уфе пройдет форум по развитию кадрового потенциала в строительстве и ЖКХ

Кроме того, республиканские колледжи строительного профиля представят свои экспозиции. Желающие смогут ознакомиться с деятельностью учебных заведений и пообщаться с их представителями. Также профессиональные бизнес-игротехники проведут для застройщиков и HR-специалистов несколько практикумов по организации эффективных собеседований и инструментам управленческого менеджмента. Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.