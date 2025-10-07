В Башкирии продолжается «перепись» журавлей.

В геопарке «Янган-Тау» продолжается сбор сведений о предотлётных скоплениях журавлей. За неделю 17 жителей Салаватского района повстречали серых журавлей. Самые крупные стаи заметили у деревни Кадырово (более 200 особей) и села Турналы (около 100 птиц). Также вблизи Кадырово были замечены журавли-красавки.
Напомним, «перепись» журавлей в Башкирии началась в середине сентября. Предотлетные скопления — это когда крупные стаи птиц собираются на определённых территориях, например в заповедниках, перед осенней миграцией на места зимовки. На этих «остановках» пернатые накапливают силы для длительного перелёта.
Свои сведения о встречах с пернатыми можно прислать координатору акции «Увидел журавля — пожалуйста, сообщи!», биологу геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау» Полине Полежанкиной по электронной почте rbcu_rb@mail.ru, либо в мессенджеры по номеру: 8937−35−61−340.
Всем участникам журавлиной «переписи» обещают прислать ценные призы и электронные свидетельства.