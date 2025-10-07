В Башкирии продолжается «перепись» журавлей.

Напомним, «перепись» журавлей в Башкирии началась в середине сентября. Предотлетные скопления — это когда крупные стаи птиц собираются на определённых территориях, например в заповедниках, перед осенней миграцией на места зимовки. На этих «остановках» пернатые накапливают силы для длительного перелёта.