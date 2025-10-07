Роспотребнадзор не выявил вредных веществ в воздухе Владивостока

Качество атмосферного воздуха в жилых районах Владивостока соответствует норме, несмотря на произошедший пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
После возгорания на полигоне, которое случилось 6 октября, ведомство организовало постоянный мониторинг экологической обстановки. Специалисты проверяют воздух на содержание 11 загрязняющих веществ, которые выделяются при горении бытового мусора.
По результатам последних лабораторных исследований, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Кроме того, радиационный фон в городе остается стабильным. Замеры мощности дозы гамма-излучения на территории, прилегающей к жилым домам, показали значения в пределах естественного многолетнего уровня для Приморского края.
Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на контроле и отслеживать состояние воздуха в режиме реального времени.