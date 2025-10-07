По Земле может ударить облако плазмы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Выброс солнечной плазмы, произошедший 3 октября, может прийти к Земле 7 октября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Сегодня возможен приход к Земле выброса плазмы от Солнца», — говорится в сообщении.
В связи с этим 7 октября на Земле возможны слабые магнитные бури.
Утром 3 октября произошла вспышка М1.5, которая сопровождалась выбросом облака плазмы в сторону Земли. Ранее ученые лаборатории отмечали, что облако не сможет нанести сильного удара.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.