В Ростовской области на аукцион выставят здание научно-исследовательского центра

В Новочеркасске хотят продать комплекс бывшего научно-исследовательского центра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на аукцион планируется выставить имущественный комплекс бывшего научно-исследовательского центра. Соответствующая информация о предстоящих торгах была размещена на официальном сайте дoм.pф.

Лот включает в себя земельный участок площадью 0,04 гектара и здание общей площадью 551,3 квадратных метра. Ранее это имущество принадлежало новочеркасскому предприятию, которое с 1974 года специализировалось на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Сама компания была ликвидирована в апреле 2023 года.

Согласно документам, сделка по продаже объекта должна быть завершена до конца 2025 года.

