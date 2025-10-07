В Ростовской области на аукцион выставят здание научно-исследовательского центра

В Ростовской области на аукцион планируется выставить имущественный комплекс бывшего научно-исследовательского центра. Соответствующая информация о предстоящих торгах была размещена на официальном сайте дoм.pф.
Лот включает в себя земельный участок площадью 0,04 гектара и здание общей площадью 551,3 квадратных метра. Ранее это имущество принадлежало новочеркасскому предприятию, которое с 1974 года специализировалось на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Сама компания была ликвидирована в апреле 2023 года.
Согласно документам, сделка по продаже объекта должна быть завершена до конца 2025 года.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!