75 тыс. абортов проводят ежегодно в Казахстане

Астана. 7 октября. КазТАГ — Алена Субботина. В Казахстане ежегодно проводят 75 тыс. абортов, поэтому в поликлиниках начали выдавать средства контрацепции социально уязвимым слоям населения, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Источник: pixabay.com

«В Казахстане ежегодно проводится 75 тыс. абортов. И, конечно, при наличии современных методов планирования семьи мы должны работать на то, чтобы снижать эту цифру, потому что каждый аборт — это угроза здоровью и жизни пациентки. (…) Сегодня в поликлиниках выделяют соответствующие средства для обеспечения средствами планирования для социально уязвимых слоев населения», — сказала Альназарова на брифинге в правительстве во вторник.

По словам министра, нуждающихся женщин обеспечивают средствами контрацепции за счет собственного бюджета медицинских организаций, а отдельные регионы выделили деньги из местного бюджета.