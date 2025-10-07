75 тыс. абортов проводят ежегодно в Казахстане

«В Казахстане ежегодно проводится 75 тыс. абортов. И, конечно, при наличии современных методов планирования семьи мы должны работать на то, чтобы снижать эту цифру, потому что каждый аборт — это угроза здоровью и жизни пациентки. (…) Сегодня в поликлиниках выделяют соответствующие средства для обеспечения средствами планирования для социально уязвимых слоев населения», — сказала Альназарова на брифинге в правительстве во вторник.