В Удмуртию поступили два дрона для мониторинга лесов

Они помогают обследовать труднодоступные места и фиксировать даже небольшие участки дымообразования.

Два дрона для мониторинга лесов получила Удмуртская Республика по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Беспилотные авиационные системы (БАС) помогают обследовать труднодоступные места, а их камеры высокого разрешения фиксируют даже небольшие участки дымообразования. Всего с 2024 по 2030 год в Удмуртию должен поступить 61 дрон. Кроме того, 61 работник Минприроды Удмуртии и лесничеств уже обучился управлению БАС, еще семь государственных лесных инспекторов проходят обучение.

«Этой осенью благодаря мониторингу с использованием БПЛА в Якшур-Бодьинском лесничестве выявили незаконную рубку и установили личность подозреваемого. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для проведения необходимых мероприятий», — отметила и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
