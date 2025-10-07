В Удмуртию поступили два дрона для мониторинга лесов

Два дрона для мониторинга лесов получила Удмуртская Республика по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.
Беспилотные авиационные системы (БАС) помогают обследовать труднодоступные места, а их камеры высокого разрешения фиксируют даже небольшие участки дымообразования. Всего с 2024 по 2030 год в Удмуртию должен поступить 61 дрон. Кроме того, 61 работник Минприроды Удмуртии и лесничеств уже обучился управлению БАС, еще семь государственных лесных инспекторов проходят обучение.
«Этой осенью благодаря мониторингу с использованием БПЛА в Якшур-Бодьинском лесничестве выявили незаконную рубку и установили личность подозреваемого. Материалы дела направлены в правоохранительные органы для проведения необходимых мероприятий», — отметила и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.