В 14 раз стартовал проект «Активное долголетие»

Мероприятие проходит уже в 14-й раз.
В этом учебном году желают получить дополнительное образование более 400 слушателей города Красноярска. Самыми популярными факультетами среди студентов остаются «Краеведение» и «Культура и искусство».
Филиалы университета действуют во всех муниципальных и городских округах края. В каждой территории может быть свой перечень факультетов и факультативов, который зависит от пожеланий и запросов граждан старшего поколения. Например, в Красноярске их семь: «Основы компьютерной и финансовой грамотности», «Основы мировых религиозных культур», «Основы английского языка», «Здоровье», «Краеведение», «Культура и искусство» и «Литературное образование». В целом по краю будут работать 300 различных факультетов и факультативов. Это на 14 факультетов больше, чем в предыдущем учебном семестре. Новшеством этого года стало открытие в Красноярске нового факультета — «Факультета физической культуры».
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова сказала: «Национальным проектом “Семья”, в рамках которого реализуется программа “Старшее поколение”, предусмотрены меры, направленные на повышение качества жизни граждан старшего возраста. Краевой народный университет “Активное долголетие” — это не просто образовательная площадка. Это место, где рождаются новые знакомства, где крепнут дружеские связи, где каждый может найти занятие по душе, раскрыть свои таланты и получить новые знания и навыки».
Студентов серебряного возраста поздравил бессменный ректор народного университета «Активное долголетие» Василий Куимов: «Я очень рад, что мы вновь начинаем наш учебный год во всех уголках нашего края. Вы сделали свой осознанный выбор в пользу новых знаний, человеческого общения и активного долголетия. Я уверен, что вместе у нас всё получится».
С 2012 года в регионе действует краевой народный университет «Активное долголетие», студентами которого являются пожилые граждане. Выйдя на заслуженный отдых, они продолжают занимать активную жизненную позицию, стремятся чувствовать себя необходимыми и востребованными членами общества, а университет «Активное долголетие» дает им возможность для самореализации. Чтобы стать студентом, представителям старшего поколения необходимо обратиться в ветеранскую организацию по месту жительства. Обучение в университете бесплатное. Опыт работы данной образовательной площадки был признан одной из лучших практик работы с пожилыми людьми в России и рекомендован для тиражирования в других субъектах страны.