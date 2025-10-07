В 14 раз стартовал проект «Активное долголетие»

Филиалы университета действуют во всех муниципальных и городских округах края. В каждой территории может быть свой перечень факультетов и факультативов, который зависит от пожеланий и запросов граждан старшего поколения. Например, в Красноярске их семь: «Основы компьютерной и финансовой грамотности», «Основы мировых религиозных культур», «Основы английского языка», «Здоровье», «Краеведение», «Культура и искусство» и «Литературное образование». В целом по краю будут работать 300 различных факультетов и факультативов. Это на 14 факультетов больше, чем в предыдущем учебном семестре. Новшеством этого года стало открытие в Красноярске нового факультета — «Факультета физической культуры».