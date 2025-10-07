В Иркутской области зафиксировали первые в 2025 году случаи свиного гриппа

При этом общая заболеваемость ОРВИ в области снижается, особенно среди школьников. За последнюю неделю зарегистрировано около 16 тысяч случаев ОРВИ. Медики напоминают, что иммунитет после прививки формируется в течение двух недель и защищает от гриппа почти целый год.