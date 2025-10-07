Ричмонд
В Иркутской области зафиксировали первые в 2025 году случаи свиного гриппа

В Иркутской области начался сезон гриппа.

Источник: Freepik

В Иркутской области начался сезон гриппа. Уже зарегистрированы первые 17 подтвержденных случаев этого заболевания. Большинство из них — грипп типа В, остальные — сезонный грипп А. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

В регионе продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцину от гриппа получили уже более 364 тысяч жителей, включая 152 тысячи детей. В поликлиниках доступны бесплатные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», которые защищают от актуальных в этом сезоне штаммов вируса.

«Для того чтобы снизить интенсивность циркуляции вирусов гриппа среди населения, необходимо обеспечить охват прививками не ниже 60% от населения региона и не менее 75% от численности лиц из групп риска», — сказали в Роспотребнадзоре.

При этом общая заболеваемость ОРВИ в области снижается, особенно среди школьников. За последнюю неделю зарегистрировано около 16 тысяч случаев ОРВИ. Медики напоминают, что иммунитет после прививки формируется в течение двух недель и защищает от гриппа почти целый год.