Мэрия пригрозила остановить движение трамваев на юг Екатеринбурга из-за буйных подростков

Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» опубликовал пока еще не подписанное обращение вице-мэра Рустама Галямова к начальнику полиции города Виктору Позняку. В нем содержится просьба усилить патрулирование участков с трамвайными путями и остановками в проблемных районах. Кроме того, замглавы города требует провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними и рассмотреть материалы по уже имеющимся случаям, обещая, что администрация предоставит все необходимые доказательства.
«Дальнейшее усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу безопасность перевозок и стабильность работы городского транспорта, в случае если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», — говорится в обращении.
В ближайшее время документ будет подписан и направлен адресату. Напомним, что нападки групп подростков на общественный транспорт продолжаются около полугода. Апофеозом стал инцидент, когда 16-летний юноша выстрелил в водителя трамвая из пневматического пистолета. По данному факту возбуждено уголовное дело.