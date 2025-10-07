Мэрия пригрозила остановить движение трамваев на юг Екатеринбурга из-за буйных подростков

Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» опубликовал пока еще не подписанное обращение вице-мэра Рустама Галямова к начальнику полиции города Виктору Позняку. В нем содержится просьба усилить патрулирование участков с трамвайными путями и остановками в проблемных районах. Кроме того, замглавы города требует провести профилактические мероприятия с несовершеннолетними и рассмотреть материалы по уже имеющимся случаям, обещая, что администрация предоставит все необходимые доказательства.